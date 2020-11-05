Отчетность по гражданам с коронавирусом формируется на основе рекомендаций по постановке диагнозов, утвержденных Минздравом РФ, сообщил URA.RU глава регионального Роспотребнадзора. В соответствии с ними часть пациентов, которые переносят болезнь бессимптомно, не учитывается в статистике.
«Все зависит от того, как врачи ставят диагноз, как они кодифицируют статус больного. Бессимптомные [больные], которые идут с формой Z, никогда не учитывались в статистике. А больные с формой носительства [инфекции] U учитываются. Есть статистика в целом по бессимптомным, без разбивки. В разные периоды было по-разному, от 24% до 30% от общего количества — бессимптомные больные», — сообщил URA.RU Козловских
URA.RU ранее публиковало закрытую статистику, в соответствии с которой в Екатеринбурге в середине октября за неделю было выявлено более 2000 человек с коронавирусом. При этом, согласно официальным сообщениям регионального штаба, за ту же неделю в Екатеринбурге зафиксировано втрое меньше заболевших.
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