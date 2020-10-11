Число заболевших коронавирусом в Екатеринбурге превысило летний пик Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

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В Екатеринбурге число выявленных заболевших коронавирусом за неделю превысило две тысячи человек. Этой информацией с URA.RU поделился высокопоставленный источник, близкий к Роспотребнадзору. Таких высоких показателей, по его данным, не было даже в пиковые дни июля.

«Заболевших более двух тысяч. Даже в середине июля, когда мы проходили пик, в Екатеринбурге за неделю было чуть больше полутора тысяч», — рассказал инсайдер. Подтверждающий его слова документ есть в распоряжении URA.RU. При этом, согласно официальным сообщениям регионального штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшую неделю с 5 по 11 октября в Екатеринбурге зафиксировано втрое меньше заболевших — сообщается о 701 выявленном случае.

Число зараженных в области продолжает расти ФОТО: скрин сайта coronavirus-monitor.ru

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев ввел новые ограничения, чтобы предотвратить распространение инфекции. Впервые за полгода ограничения продлены сразу на 14 дней. Это произошло после того, как два дня подряд число заболевших, по данным оперштаба, превышало 200 человек.