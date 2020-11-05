Пермь за ноябрь ставит уже пятый антирекорд по коронавирусу

В Пермском крае за сутки выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. С начала ноября это уже пятый антирекорд по числу новых случаев заболевания COVID-19 в регионе.
«Пермский край — 182 [новых случая заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в регионе подтверждено 14 588 случая заболевания COVID-19. Ежесуточный прирост составляет 1,3%, а коэффициент распространения инфекции — 1,06.
С начала пандемии в регионе от болезни оправилось 9626 человек (+126 за сутки). За тот же период скончались 705 человек (+6 за сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 424 человека (+3 за сутки).
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