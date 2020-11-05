05 ноября 2020
04 ноября 2020
03 ноября 2020

Пермь за ноябрь ставит уже пятый антирекорд по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, врачи, медики, доктор, коронавирус, covid, ковид, противочумной костюм, защитные костюмы
В Пермском крае за сутки выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. С начала ноября это уже пятый антирекорд по числу новых случаев заболевания COVID-19 в регионе.

«Пермский край — 182 [новых случая заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в регионе подтверждено 14 588 случая заболевания COVID-19. Ежесуточный прирост составляет 1,3%, а коэффициент распространения инфекции — 1,06.

С начала пандемии в регионе от болезни оправилось 9626 человек (+126 за сутки). За тот же период скончались 705 человек (+6 за сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 424 человека (+3 за сутки).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...