Пермские перевозчики восстали против московского конкурента

Транспортная реформа началась год назад Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермские перевозчики написали около 50 жалоб на московский ООО «Автомиг», который мог занять монопольное положение на рынке пассажирских перевозок в городе. После этого региональное управление ФАС приостановило конкурс по распределению маршрутов. Однако попытки монополизировать отрасль могут быть продолжены, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

Пермские перевозчики, в частности, посчитали, что критерий «Наличие материальных ресурсов», который дает 34 балла из возможных 100 баллов, нарушает принцип справедливости, поскольку, по сути, зависит от количества автобусов. «Московский перевозчик ООО „Автомиг“ уже получил 50% рынка пассажирских перевозок в Перми. В итоге таких конкурсов заезжий бизнес может получить монополию, а местный исчезнет», — сообщил источник. УФАС согласилось с частью жалоб и обязало мэрию Перми исправить нарушения в конкурсных документах.

По славам собеседника агентства, знакомого с ситуацией в отрасли, попытки передела рынка пассажирских перевозок могут быть продолжены. «Реформу продвигает замминистра краевого минтранса Александр Клебанов. Журналисты уже нашли его связь с компанией „Автомиг“ . Думаю, попытки монополизировать отрасль в пользу иногороднего перевозчика не прекратятся», — высказал он свое мнение. «Данная информация не соответствует действительности. Конкурсы на городские маршруты объявляет администрация Перми, министерство к ним отношения не имеет», — прокомментировали в пресс-службе регионального минтранса.

Транспортная реформа в Перми началась 2019 году, когда мэрия города отказалась от частных перевозчиков в пользу контрактников. В рамках транспортной реформы автобусы должны были заменить на новые, а маршруты сделать более удобными.