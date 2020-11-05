05 ноября 2020

В Свердловской области новые сроки самоизоляции и удаленной учебы. Решение принял сменщик Куйвашева

© Служба новостей «URA.RU»
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Единая социальная карта Свердловской области. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов отправил школьников на дистант Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов подписал указ №605-УГ, в соответствии с которым в регионе на неделю прошляется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и вводится дистанционный режим образования для учеников 6-11 классов. Документ размещен на портале правовой информации региона.

На дистанционную учебу школьники переходят на неделю, с 9 по 14 ноября. Требование распространяется как на общеобразовательные учреждения, учредителем которых выступают госорганы, так и муниципальные или частные школы. На тот же период дистант вводится в учреждениях дополнительного образования.

Губернатор Евгений Куйвашев в начале недели анонсировал перевод части школьников на дистанционную учебу. «Я принял решение, что с понедельника на дистанционное обучение перейдут только ученики 6-11 классов. Остальные школьники (1-5 классы) пока продолжат учиться в обычном очном режиме. Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции», — написал губернатор в Instagram.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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