Исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов подписал указ №605-УГ, в соответствии с которым в регионе на неделю прошляется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и вводится дистанционный режим образования для учеников 6-11 классов. Документ размещен на портале правовой информации региона.
На дистанционную учебу школьники переходят на неделю, с 9 по 14 ноября. Требование распространяется как на общеобразовательные учреждения, учредителем которых выступают госорганы, так и муниципальные или частные школы. На тот же период дистант вводится в учреждениях дополнительного образования.
Губернатор Евгений Куйвашев в начале недели анонсировал перевод части школьников на дистанционную учебу. «Я принял решение, что с понедельника на дистанционное обучение перейдут только ученики 6-11 классов. Остальные школьники (1-5 классы) пока продолжат учиться в обычном очном режиме. Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции», — написал губернатор в Instagram.
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