Свердловчане опасаются обращаться в больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В очередях в больницы Свердловской области ходят слухи о том, что заразившимся коронавирусом лучше не оформлять больничный. Объясняют это тем, что выплаты по ним поступят только в следующем году. Об этом URA.RU рассказали сразу два очевидца.

«В очередях друг друга предупреждают, что выплату больничных раньше следующего года можно не ждать. Но если не брать больничный — значит, ходить и всех заражать», — поделился сомнениями собеседник агентства. «Все больничные листы оплачиваются через Фонд социального страхования. Оплаты не зависит от того, из-за какого диагноза человек находился на больничном», — прокомментировали в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

В свердловском региональном фонде социального страхования заверили, что слухи не имеют под собой основания. Консультант фонда Марина Ильина предположила, что они могут быть связаны с тем, что в 2021 меняется система выплат — они будут поступать непосредственно заболевшим. «На сегодня действует заместительный принцип: обязанность возложена на работодателя», — уточнила она. Она добавила, что после обращения в ФСС работодатель получает возмещение. При этом, отметила консультант, при необходимости можно получить выплаты напрямую из фонда.