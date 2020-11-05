Арестован фигурант коррупционного дела в правительстве ХМАО

Главный подозреваемый в получении крупной взятки отправлен за решетку прямо из зала суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральный директор компании «Промышленные парки Югры» Андрей Семичев арестован в зале суда по ходатайству следствия. Ранее Семичев находился под домашним арестом, как подозреваемый в получении взятки в размере 17 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении следственного комитета ХМАО.

«Подозреваемый, являясь генеральным директором акционерного общества, единственным акционером которого является Ханты-Мансийский автономный округ, в ноябре — декабре 2018 года совершил отчуждение 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в поселке Салым Нефтеюганского района, путем их продажи одному из предпринимателей по заниженной более, чем в 2 раза стоимости. За указанные действия подозреваемый получил взятку в виде денег в общей сумме более 17 миллионов рублей», — добавили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО.

Также Семичеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). С учетом тяжести обвинения и имеющихся и учитывая, что Семичев может покинуть регион или оказать влияние на участников расследования, он отправлен под стражу прямо из зала суда.

Ранее URA.RU сообщало об обысках, которые прошли в ряде правительственных структур ХМАО. Эти оперативные мероприятия как раз и происходили в рамках расследования этого уголовного дела.