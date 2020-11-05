Глава Ростуризма оценила потенциал Тюменской области

Зарина Догузова прибыла с рабочим визитом в Тюменскую область Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова положительно оценила туристический потенциал Тюменской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Глава Ростуризма посетила Тобольск, где ее сопровождал глава региона Александр Моор.

«Здесь есть огромные возможности не только для культурно-познавательного, но и для набирающего популярность промышленного туризма. Конечно, еще многое предстоит сделать для дальнейшего развития города с точки зрения создания комфортной туристической среды. Мы будем стараться помогать», — подчеркнула Догузова, подводя итоги рабочего визита в Тобольск.

В правительстве уточнили, что Догузова в сопровождении главы региона побывала в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике и музее семьи Императора Николая II. Также она ознакомилась с ходом реконструкции Базарной площади и улицы Мира в исторической подгорной части Тобольска, а также посетила местный ЗапСибНефтехим.

По завершении экскурсионной программы губернатор Тюменской области отметил, что туризм является одним из приоритетных направлений развития региона. «Тюмень — первый российский город за Уралом, Тобольск — духовная и историческая столица Сибири с большим историческим наследием. Все это создает серьезные предпосылки для развития туризма в нашем регионе. Поэтому наша задача — реализовывать инвестиционные проекты, создавать уют для туристов, чтобы те, кто к нам приедет, захотели вернуться в Тюменскую область», — отметил Моор.