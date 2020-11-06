Памфилова рассказала Путину об уборщице, победившей на выборах

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимира Путина не удивил выбор жителей сельского поселения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель ЦИК России Элла Памфилова обсудила с президентом страны Владимиром Путиным избрание главой поселкового совета в Костромской области уборщицы. Президента это не удивило.

«Там [проживают и работают] 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара, два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов», — рассказала Памфилова на встрече с Путиным, которую транслирует телеканал «Россия 24». Глава ЦИК сделала вывод, что все жители поселка — люди рабочих профессий.

Владимира Путина такое избрание не удивило. «Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что выборы главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области выиграла бывшая уборщица Марина Удгодская. У нового главы приехала брать интервью телеведущая Ксения Собчак. Затем бывшая уборщица призналась, что могла заразиться коронавирусом от звезды, пишет «Nation News».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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