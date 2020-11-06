06 ноября 2020

В Москве машина правительства РФ попала в ДТП. Пострадал вице-премьер

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В аварии пострадал вице-премьер Алексей Оверчук Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Автомобиль BMW аппарата правительства России попал в аварию на Кутузовском проспекте. Пострадал заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. Об этом сообщил пресс-секретарь чиновника Андрей Матвеев.

«Оверчук доставлен в Центральную клиническую больницу», — цитирует Матвеева «Пятый канал».

В сентябре telegram-канал Baza сообщал, что правительственный автомобиль этой же марки попал в аварию и якобы попытался уехать с места ДТП. Позже водитель иномарки Виктор Трушин заявил, что машина столкнулась с автоподставщиками на Mitsubishi Lance. По его словам, японская иномарка несколько минут «ныряла» перед ним и резко оттормаживалась, создавая аварийную ситуацию. Водитель BMW подчеркнул, что внутри его автомобиля с включенными проблесковыми маячками находилась зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Обновлено в 00:26

По данным ГУ МВД, два автомобиля столкнулись в районе 7-го км проспекта около 20:30. Пострадали двое, один из них был зажат в салоне. Причиной ДТП стал выезд автомобиля «Таврия» на разделительную полосу, передает ТАСС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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