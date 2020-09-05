Baza: водитель BMW с номерами правительства РФ рассказал о ДТП

Водитель BMW сам вызвал наряд ГИБДД Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Автомобиль BMW с правительственными номерами столкнулся с автоподставщиками в Москве. Об этом заявил водитель немецкой иномарки Виктор Трушин.

«Неожиданно, по словам Трушина, у него произошел какой-то странный „контакт“ с водителем Mitsubishi Lancer, который ехал в соседнем ряду», — пишет Baza. Трушин отметил, что японская иномарка несколько минут «ныряла» перед ним и резко оттормаживалась, создавая аварийную ситуацию. Водитель BMW подчеркнул, что внутри его автомобиля с включенными проблесковыми маячками находилась зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Трушин вспомнил, что ему удалось объехать Mitsubishi.

Однако после этого Mitsubishi начал догонять и зажимать BMW к обочине, утверждает Трушин. По его словам, он остановил машину, заблокировал двери и вызвал полицию. В итоге Голикову до дома доставил наряд ГИБДД, добавил он.

Издание сообщает, что в полиции владелец Mitsubishi заявил, что BMW задел его машину. При этом Трушин рассказал полицейским об опасном поведении японской иномарки на дороге. После произошедшего водитель BMW уехал с места столкновения, напоминает сайт argumenti.ru.

Пресс-секретарь Татьяны Голиковой Анастасия Асташкина не стала комментировать сообщения об этом инциденте. «Никак не могу это прокомментировать», — сказала Асташкина радиостанции «Говорит Москва».

Ранее telegram-канал Baza сообщил, что в Москве автомобиль BMW с правительственными номерами попал в ДТП и якобы попытался уехать с места аварии. По данным издания, на этом автомобиле ездит вице-премьер Татьяна Голикова. Официальных подтверждений этому нет.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.