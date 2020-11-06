06 ноября 2020

Сотни американцев празднуют «победу» Байдена

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Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
Сотни американцев уверены в победе Байдена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотни американцев отмечают «победу» Джо Байдена на президентских выборах в парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке. При этом окончательные итоги голосования еще не известны.

«Мы сделали это, черт возьми! Цифры не лгут!» — цитирует РИА «Новости» собравшихся граждан США. В парке американцы танцуют и поют песни под гитару. Некоторые организовали праздничное шествие.

Ранее протестующие в Вашингтоне устроили демонстрацию возле Белого дома. Активисты вышли с плакатами, призывающими подсчитать каждый голос. Манифестанты устроили шествие по улицам, требуя отставки действующего президента Дональда Трампа, передает «Царьград». Выборы на пост президента страны прошли в США 3 ноября. На данный момент Байден набрал 264 голосов, Трамп — 214. Для победы необходимо 270 голосов. Ранее аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский спрогнозировал рост доллара до 90 рублей в случае победы Джо Байдена. Реальная продуктовая инфляция в России не 4%, а около 9%, считает экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. По его мнению, ее рост продолжится и в 2021 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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