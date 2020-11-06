Сотни американцев празднуют «победу» Байдена

Сотни американцев отмечают «победу» Джо Байдена на президентских выборах в парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке. При этом окончательные итоги голосования еще не известны.
«Мы сделали это, черт возьми! Цифры не лгут!» — цитирует РИА «Новости» собравшихся граждан США. В парке американцы танцуют и поют песни под гитару. Некоторые организовали праздничное шествие.
Ранее протестующие в Вашингтоне устроили демонстрацию возле Белого дома. Активисты вышли с плакатами, призывающими подсчитать каждый голос. Манифестанты устроили шествие по улицам, требуя отставки действующего президента Дональда Трампа, передает «Царьград». Выборы на пост президента страны прошли в США 3 ноября. На данный момент Байден набрал 264 голосов, Трамп — 214. Для победы необходимо 270 голосов. Ранее аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский спрогнозировал рост доллара до 90 рублей в случае победы Джо Байдена. Реальная продуктовая инфляция в России не 4%, а около 9%, считает экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. По его мнению, ее рост продолжится и в 2021 году.