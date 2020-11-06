Коронавирус перекинулся с Москвы на регионы России

Регионы России стремительно заражаются вслед за Москвой Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Москве становится чуть лучше, но в регионах число больных продолжает бить рекорды. За последние сутки в России прибавилось 20 396 зараженных, сообщает российский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 20 396 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 5 093 случая (25,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — пишет оперштаб. Погибли 364 человека. При этом из больниц выписаны 16 803 пациента. С начала пандемии в России заболели уже 1 753 836 человек.

В Москве число заражений все еще самое высокое, но продолжает падать. Сегодня там выявили 5829 заражений (6 ноября было 6 253 случая). На втором месте Санкт-Петербург с 1258 заражениями (+ 87 заражений). Также большое число заболевших в Московской области, там 629 новых больных (на 24 больше, чем днем ранее).

В регионах УрФО ситуация также обостряется. Так в Свердловской области число заражений снова приближается к 300, сегодня там выявили 293 новых случая. Почти на равне заболеваемость в ЯНАО и ХМАО, там по 192 и 199 случаев соответственно. Прибавилось больных в Пермском крае и Челябинской области, там по 186 и 181 заражений. Меньше всего новых заражений по УрФО в Тюменской (155 человек) и Курганской (91 человек) областях.