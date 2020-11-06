06 ноября 2020
05 ноября 2020

На Ямале произошел пожар на нефтепроводе

© Служба новостей «URA.RU»
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На ликвидацию пожара ушло около 1,5 часов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Ямале произошло возгорание магистрального нефтепровода на Еты-Пуровском месторождении «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз». В результате специалистам пришлось перекрыть аварийный участок и остановить 66 скважин, сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго (САЦ).

«Произошел порыв внутрепромыслового трубопровода газонефтяной смеси диаметром 273 мм с возгоранием. Пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам и объектам ТЭК нет», — отметили в САЦ. На ликвидацию возгарания ушло около 1,5 часов, сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

В конце октября в ХМАО два сотрудника «Газпром трансгаз Югорск» погибли во время ремонтных работ на магистральном газопроводе. До этого в Октябрьском районе на нефтепроводе «дочки» «Роснефти» произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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