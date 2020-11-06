Лукашенко заявил о превращении Беларуси в ядерную державу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна становится ядерной державой. Заявление прозвучало на запуске Белорусской атомной электростанции 7 ноября.
«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — цитирует главу республики БелТА. После экскурсии по станции Лукашенко планирует посетить митинг строителей Белорусской АЭС.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на первый квартал 2021 года.
Ранее Евросоюз ввел санкции против главы Белоруссии. Решение было принято из-за жестких мер по борьбе с протестами в республике, начавшихся после выборов президента.
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