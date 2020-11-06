ЕС ввел санкции против Лукашенко

Евросоюз ввел санкции против главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.
«Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС», — говорится в документе. Решение было принято из-за продолжающихся репрессий против представителей гражданского общества и активистов оппозиции, пишет ТАСС. В черный список Евросоюза также вошел сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко. По данным издания, теперь их активы на территории союза будут заморожены, также им запретят поездки в страны Евросоюза.
В октябре текущего года главы министерств иностранных дел 27 стран ЕС одобрили санкции против президента Белоруссии. Они назвали инаугурацию Лукашенко несправедливой по отношению к народу республики. Глава Европейской народной партии Манфред Вебер поддержал внесение президента Белоруссии в санкционный список ЕС и назвал его «архитектором насилия» против оппозиционеров, пишет RT. Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
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