ЕС ввел санкции против Лукашенко

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Лукашенко, лукашенко александр
В черный список ЕС попали 15 человек Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
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Протесты в Белоруссии

Евросоюз ввел санкции против главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

«Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС», — говорится в документе. Решение было принято из-за продолжающихся репрессий против представителей гражданского общества и активистов оппозиции, пишет ТАСС. В черный список Евросоюза также вошел сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко. По данным издания, теперь их активы на территории союза будут заморожены, также им запретят поездки в страны Евросоюза.

В октябре текущего года главы министерств иностранных дел 27 стран ЕС одобрили санкции против президента Белоруссии. Они назвали инаугурацию Лукашенко несправедливой по отношению к народу республики. Глава Европейской народной партии Манфред Вебер поддержал внесение президента Белоруссии в санкционный список ЕС и назвал его «архитектором насилия» против оппозиционеров, пишет RT. Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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