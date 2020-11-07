В Москве раскрыли, что ждет ночные клубы из-за пандемии

Система QR-кодов позволяет посетителям клубов узнать о возможном заражении Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве не планируют закрывать ночные клубы из-за ситуации с коронавирусом, но для посещения этих заведений нужно будет воспользоваться системой QR-кодов для регистрации посетителей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Пока такой информации нет», — сказал Немерюк, отвечая на вопрос о возможности закрытия ночных заведений. По его словам, система QR-кодов позволяет людям узнавать о возможном заражении и своевременно обратиться за медпомощью, пишут РИА «Новости».

В Москве с 19 октября вступили в силу новые правила посещения ночных заведений, работающих с 00:00 до 06:00. Теперь вход на дискотеки, в ночные клубы и бары будет возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер. В столице эту систему внедрили более 4 тысяч предприятий, пишет RT. Власти Москвы проводят массовые рейды для выявления нарушителей режима изоляции. Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков напомнил, что москвичам не следует передвигаться по городу без острой необходимости.