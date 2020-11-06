В Челябинске мужчина умер во время процедуры КТ

В Челябинске 5 ноября мужчина скончался во время прохождения компьютерной томографии (КТ). На исследование пожилого пациента сопровождали взрослые дети. Информацию о произошедшем URA.RU подтвердили в региональном отделении минздрава.
«4 ноября пациент был осмотрен врачами ОКБ-2, определена схема его лечения. 5 ноября утром пациент проходил КТ, где наступила внезапная смерть», — сообщили в министерстве. Сейчас специалисты разбираются в произошедшем. Окончательный диагноз будет определен после патоморфологического исследования, отметили в ведомстве.
Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что жителей региона выписывают из стационаров с недолеченной пневмонией в случаях, если лечение продолжится амбулаторно. Больные жалуются, что в таких случаях участковые врачи отказывают им в бесплатных лекарствах. Замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что рост заболеваемости коронавирусом может продлиться в России еще неделю, передает агентство Nation News.
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