Челябинцев выписывают из больниц с недолеченной пневмонией

Из-за перегрузки больниц пациентов отправляют долечиваться на дому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителей Челябинской области выписывают из стационаров с недолеченной пневмонией в случаях, если лечение продолжаться амбулаторно. Соответствующая информация прозвучала в ходе брифинга первого вице-губернатора Ирины Гехт и замминистра здравоохранения региона Виктории Сахаровой.

«Пневмония и ее остаточные явления может длиться до месяца, когда в лечении уже достигнут перелом. Поэтому нет смысла держать пациента в стационаре во время всего этого периода», — пояснила Гехт.

При этом больные жалуются, что в таких случаях участковые врачи отказывают им в бесплатных лекарствах, объясняя, что все положенное им уже выдали в больницах. В результате еще болеющие люди вынуждены лечиться за свой счет и обходить аптеки в поисках дефицитных препаратов. В ближайшее время минздрав региона пообещал урегулировать этот вопрос.

Ранее власти признали, что медики вынуждены выписывать из стационаров ковидных госпиталей пациентов с коронавирусом, чтобы освободить койки для более тяжелых пациентов. Больных с положительной динамикой отправляют на базы долечивания либо домой. И уже там им должны делать положенные в конце лечения тесты на COVID, выдавать предписания Роспотребнадзора и закрывать больничный. Но и с этим тоже возникают проблемы.