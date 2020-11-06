Соседи рассказали подробности массового убийства в Екатеринбурге

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В квартире Дмитрия, который расстрелял трех человек и покончил с собой в Екатеринбурге, обычно было тихо. Жил мужчина один. Об этом URA.RU рассказали его соседи.

«Стрелявший жил один. Иногда приводил сюда своего сына второклассника. С женой в разводе», — объяснил URA.RU сосед мужчины. Он добавил, что выстрелы начались в 01:45 по местному времени.

Соседи с первого этажа услышали шум в подъезде около 03:00. Мужчина рассказал, что сначала слышал хлопки, однако значения этому не предал. «А потом услышал, как вышибают дверь», — уточнил он в интервью телеканалу 360. Один из соседей лично знал хозяина квартиры, и отозвался о нем, как о положительном человеке. Еще один мужчина подтвердил слова собеседников URA.RU, сказав, что раньше в этой квартире вечеринок не устраивали.

Подруга Олега, который погиб при стрельбе, предположила, что Дмитрий потерял контроль над собой. «Мне кажется, у Дмитрия снесло крышу, вот и все», — сказала девушка изданию «Подъем». Другая подруга Олега считает, что во всем могут быть виноваты наркотики.

В ночь с 6 на 7 ноября в одной из квартир в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга нашли тела четырех жертв. По данным СУ СК РФ по Свердловской области, во время застолья с алкоголем хозяин квартиры выстрелил из карабина «Сайга» в своих гостей, а затем свел счеты с жизнью. В силовом ведомстве добавили, что уже возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, передает агентство Nation News.

По данным МВД, четверо погибших — это лица 1984-го (Олег), 1986-го (Дмитрий), 1988-го (Антон) и 2002-го (Полина) годов рождения. Еще одна девушка находится в больнице. В квартире проживал Дмитрий, по некоторым данным, работавший охранником ЧОП. Ранее он был условно судим за кражу.