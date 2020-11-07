Аналитик советует покупать валюту каждые две недели Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Во время кризиса сбережения лучше постепенно переводить в доллары. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились эксперты в области экономики и финансового рынка.

«Лучше переводить деньги в валюту. Хотя бы постепенно. Каждые две недели, не смотря какой курс, покупаем валюту», — рассказала финансовый консультант, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина. По ее словам, такая стратегия очень хорошо работает в долгосрочной перспективе.

Если не переводить рубли в валюту, то средства можно потратить на новый автомобиль, ремонт или технику, пока их стоимость еще не выросла, предложил финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин. По его словам, недвижимость — не самое перспективное вложение. Рост цен на квартиры продлится еще недолго: из-за сниженной ипотеки под 6,5 процентов жилье начнет дешеветь.

Ранее финансовый и биржевой аналитик Степан Демура спрогнозировал рост доллара до 250 рублей в 2021 году. Он считает, что американская валюта будет слабеть до января-февраля следующего года, а потом резко пойдет вверх.

По данным Росстата, инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 3,99%, передает агентство Nation News. За период с января по октябрь текущего года потребительские цены в России стали выше на 3,12% по сравнению с тем же периодом 2019 года.