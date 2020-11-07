При крушении самолета в Подмосковье погиб известный телеведущий

Александр Колтовой часто выкладывал в соцсети фото и видео с полетов на легкомоторных самолетах Фото: Instagram Колтового

В результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье погиб телеведущий Александр Колтовой и его жена. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«За штурвалом находился Колтовой, пассажиркой, по предварительной информации, была его жена», — пишет ТАСС, ссылаясь на источник. Инсайдер подтвердил, что они погибли.

Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом 2020 года он стал соведущим в шоу «Звезды сошлись» вместе с Лерой Кудрявцевой. В интервью Life телеведущая рассказала, что Колтовой часто звал ее полетать. Она отметила, что Александр очень любил летать и делал это почти каждую неделю. В своем Instagram Колтовой часто выкладывал фото и видео с полетов на легкомоторных самолетах.

Легкомоторный самолет Cessna разбился в районе города Люберцы. После жесткой посадки авиатранспорт загорелся. Сейчас выясняются причины происшествия.