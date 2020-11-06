06 ноября 2020
05 ноября 2020

Дело экс-главы тюменской полиции Алтынова поступило в суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, алтынов юрий
Юрия Алтынова обвиняют в получении взятки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Уголовное дело против экс-главы Тюменского МВД Юрия Алтынова

Материалы уголовно дела в отношении экс-главы тюменского УМВД Юрия Алтынова поступили в суд. Информация об этом размещена на сайте Центрального районного суда Тюмени.

«Производство в суде первой инстанции», — говорится в сообщении в картотеке суда. Дело будет рассматриваться судьей единолично. При этом еще неизвестно, кто именно будет рассматривать это дело. Также одним из фигурантов дела обозначен экс-директор паспортно-визового центра Валерий Калалб, которого обвиняет в посредничестве во взяточничестве.

Напомним, что Юрий Алтынов обвиняется по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки». По версии следователей, он на посту главы региональной полиции получил вознаграждение в виде праздничных подарков от друзей — часов, айфона и дорогой сумки. Под домашним арестом Алтынов находится более девяти месяцев, с 22 ноября 2019 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...