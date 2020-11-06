Дело экс-главы тюменской полиции Алтынова поступило в суд

Юрия Алтынова обвиняют в получении взятки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело против экс-главы Тюменского МВД Юрия Алтынова

Материалы уголовно дела в отношении экс-главы тюменского УМВД Юрия Алтынова поступили в суд. Информация об этом размещена на сайте Центрального районного суда Тюмени.

«Производство в суде первой инстанции», — говорится в сообщении в картотеке суда. Дело будет рассматриваться судьей единолично. При этом еще неизвестно, кто именно будет рассматривать это дело. Также одним из фигурантов дела обозначен экс-директор паспортно-визового центра Валерий Калалб, которого обвиняет в посредничестве во взяточничестве.

Напомним, что Юрий Алтынов обвиняется по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки». По версии следователей, он на посту главы региональной полиции получил вознаграждение в виде праздничных подарков от друзей — часов, айфона и дорогой сумки. Под домашним арестом Алтынов находится более девяти месяцев, с 22 ноября 2019 года.