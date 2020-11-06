06 ноября 2020
05 ноября 2020

Губернатор ХМАО сделала заявление по дистанционному обучению. Видео

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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Наталья Комарова объяснила, почему перевела школы на дистанционное обучение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО школьников переводят на дистанционное обучение из-за опасения родителей за здоровье детей. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе обращения в Instagram.

«Всю эту неделю получаю много обращений от педагогов, родителей, которые опасаются за свое здоровье, безопасность детей, близких», — сказала Комарова. Вместе с тем, множество родителей выпускников и младшеклассников выступили за возвращение к традиционному формату обучения. Губернатор ХМАО подчеркнула, что после отмены дистанционной формы обучения будут проводиться дополнительные занятия по предметам включенным в ОГЭ и ЕГЭ.

Всего на онлайн формат перейдут 3 200 классов, отметила Комарова. По ее словам, в них учится почти 50% всех школьников 6-11 классов.

Ранее сообщалось, что на онлайн-формат обучения перейдут ученики с 6 по 11 класс, если в их населенном пункте есть случаи заражения коронавирусом. В детских садах рекомендовали открыть группы круглосуточного пребывания детей для тех семей, где оба родителя переведены на круглосуточный режим работы.

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родители, учителя! ? С понедельника начинается новая четверть в школах. Всю эту неделю получаю много обращений от педагогов, родителей, которые опасаются за свое здоровье, безопасность детей, близких. И противоположное мнение родителей: дети должны вернуться в школу. На этом настаивают в большинстве своем родители выпускников, девятиклассников, школьников начальных классов. ? В этой ситуации, опираясь на правила Роспотребнадзора, учитывая необходимость уберечь детей и учителей от болезни приняла решение рекомендовать муниципалитетам с 9 ноября перевести на обучение с применением дистанционных технологий учащихся 6-11 классов. Это касается школ с численностью учеников, превышающей проектную мощность в 1,5 и более раза, а также тех образовательных организаций, где в течение последних 30 дней диагностирован COVID-19 у персонала. ? По данным Департамента образования и молодежной политики, дистанционный формат обучения с 9 ноября будут применять 150 школ, 3 200 классов, в которых учатся почти 50% всех обучающихся 6-11 классов. ? Важно. Для выпускников в этот период будут организованы практические занятия по специальным графикам, после отмены дистанционного формата дополнительные занятия по предметам включенным в ОГЭ и ЕГЭ. Как и весной, будут работать волонтеры из числа студентов, которые получают педагогическое образование. Они помогут с организацией занятий в дистанционной форме, с выполнением домашних заданий и консультированием школьников по изучаемым предметам. ? Сохраняется очный формат обучения для школьников 1-5 классов с соблюдением требований Роспотребнадзора по безопасности образовательного процесса. При этом, в случае диагностирования COVID-19 у учителей или обучающихся, классы уходят на дистанционный режим. ? В колледжах и вузах с 9 по 30 ноября лекции будут проводиться в режиме онлайн, практические занятия – очно с разведением потоков студентов по разным аудиториям.

Публикация от Наталья Комарова (@nv__komarova)

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