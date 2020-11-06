Наталья Комарова объяснила, почему перевела школы на дистанционное обучение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО школьников переводят на дистанционное обучение из-за опасения родителей за здоровье детей. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе обращения в Instagram.

«Всю эту неделю получаю много обращений от педагогов, родителей, которые опасаются за свое здоровье, безопасность детей, близких», — сказала Комарова. Вместе с тем, множество родителей выпускников и младшеклассников выступили за возвращение к традиционному формату обучения. Губернатор ХМАО подчеркнула, что после отмены дистанционной формы обучения будут проводиться дополнительные занятия по предметам включенным в ОГЭ и ЕГЭ.

Всего на онлайн формат перейдут 3 200 классов, отметила Комарова. По ее словам, в них учится почти 50% всех школьников 6-11 классов.

Ранее сообщалось, что на онлайн-формат обучения перейдут ученики с 6 по 11 класс, если в их населенном пункте есть случаи заражения коронавирусом. В детских садах рекомендовали открыть группы круглосуточного пребывания детей для тех семей, где оба родителя переведены на круглосуточный режим работы.