В ХМАО школьников переводят на дистанционное обучение из-за опасения родителей за здоровье детей. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе обращения в Instagram.
«Всю эту неделю получаю много обращений от педагогов, родителей, которые опасаются за свое здоровье, безопасность детей, близких», — сказала Комарова. Вместе с тем, множество родителей выпускников и младшеклассников выступили за возвращение к традиционному формату обучения. Губернатор ХМАО подчеркнула, что после отмены дистанционной формы обучения будут проводиться дополнительные занятия по предметам включенным в ОГЭ и ЕГЭ.
Всего на онлайн формат перейдут 3 200 классов, отметила Комарова. По ее словам, в них учится почти 50% всех школьников 6-11 классов.
Ранее сообщалось, что на онлайн-формат обучения перейдут ученики с 6 по 11 класс, если в их населенном пункте есть случаи заражения коронавирусом. В детских садах рекомендовали открыть группы круглосуточного пребывания детей для тех семей, где оба родителя переведены на круглосуточный режим работы.
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