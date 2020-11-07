Крушение самолета с ведущим НТВ на борту попало на видео

После падения самолет моментально вспыхнул Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье, в котором погиб ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой, попало на видео. На кадрах видно, как воздушное судно почти вертикально падает на землю.

После столкновения самолет охватывает огонь, затем в небо поднимаются большие клубы черного дыма. «Вероятная причина крушения — неисправный двигатель. Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, легкомоторник уже горел. Последствия аварии ликвидируют 40 человек и 13 единиц техники», — сообщает телеканал 360 со ссылкой на экстренные службы.

Изначально сообщилось, что вместе с ведущим в самолете находилась его жена. Коллега Колтового — телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram сказала, что супруга жива. «Кто был рядом с Сашей — выясняется», — написала она.

Легкомоторный самолет Cessna разбился в районе города Люберцы. Известно, что он летел с аэродрома Мячково в Рыбинск.