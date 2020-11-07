В РПЦ предложили расширить закон о защите чувств верующих

Митрополит Волоколамский Иларион предложил запретить публикацию карикатур на святых Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Оскорбляющие чувства верующих карикатуры — это не выражение свободы слова, а проявление религиозной нетерпимости. Распространение и публикацию оскорбительных изображений основателей любых религий следует запретить. Такое мнение выразил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Оскорблять чувства верующих недопустимо. Мы должны понимать, что подобного рода карикатуры, которые публикуются и распространяются, которые показывают школьникам, действительно оскорбляют чувства миллионов приверженцев ислама. А потому надо эти карикатуры запретить. Это не выражение свободы слова, как думают некоторые во Франции, а проявление религиозной нетерпимости», — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24» [цитата по РИА «Новости»].

Он уверен, что людям следует воздерживаться от жестов, которые могут вызвать у верующих людей недовольство и спровоцировать противостояние. При этом Иларион отметил, что никакая религиозная традиция не призывает к ненависти. Эти слова стали комментарием представителя РПЦ трагических событий во Франции.

В октябре у церкви Нотр-Дам в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей. Тогда погибли три человека. Через пару часов в Авиньоне было совершено нападение на полицейских. Позднее, как напоминает RT, в нескольких районах Вены произошли вооруженные атаки. Пострадали больше 20 человек, пятеро, включая преступника, погибли. Двумя неделями ранее в пригороде Парижа был убит учитель истории, который показывал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.