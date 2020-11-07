Для дипломов российских вузов предлагают ввести срок годности

Выпускники вузов должны будут подтверждать свои знания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Практика выдачи дипломов «на всю жизнь» является абсурдной, заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он считает, что документы вузов должны быть преобразованы в «дипломы по требованию», отражающие актуальный уровень знаний выпускника на момент предъявления.

«Кто вам сказал, что он [выпускник] не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?» — заявил Песков на своей онлайн-лекции в рамках открытия проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 20.35», его слова приводит ТАСС. Политик отметил, что сама практика выдачи дипломов «на всю оставшуюся жизнь» является абсурдной. По его мнению, документ должен «мигрировать» в формат «диплом по требованию», который отображает актуальное состояние знаний и компетенций в настоящий момент. «Это дипломы с expiration date (англ: срок годности), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен», — предлагает представитель президента.

Он считает, что вузы должны быть нацелены на высокую скорость разработки программ обучения, которые бы максимально удовлетворяли требования рынка труда, нацеленность на подготовку команд профессионалов, а не отдельных специалистов.

Как сообщал ранее сервис «Работа.ру» и портал «Рамблер», более 60% россиян никогда не работали по специальности, указанной в дипломе. Выяснилось, что по специальности работают только 36% россиян. Ранее стало известно, что в 2020 году количество вакансии с удаленным форматом работы в России выросло в два раза. На рост сегмента удаленной работы не повлияла даже отмена самоизоляции, передает RT.