Раскрыта хронология массового убийства в Екатеринбурге

Сестра выжившей девушки рассказала, что происходило в квартире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Екатеринбурга, который расправился со своими гостями, а после — свел счеты с жизнью, периодически выходил из своей комнаты, общался с жертвами, но в какой-то момент вернулся с ружьем и устроил стрельбу. Хронологию событий того дня журналистам рассказала сестра выжившей — Александра.

По ее словам, девушки познакомились с парнями в группе «Вписки Екатеринбург», после чего встретились с ними и решили поехать в гости — в ту самую квартиру на улице Социалистической, 7а. Там они продолжили знакомиться, рассказывать о себе, шутить. Трое человек сидели на кухне, двое — в маленькой комнате. «Алкоголь они не распивали, это даже экспертиза подтвердила. У [выжившей] нашли какое-то вещество в крови, но она сама говорит, что ничего не употребляла, пила только воду из 5-литровой бутылки, которую они купили в магазине», — рассказала сестра уцелевшей девушки порталу E1.

Дмитрий, который устроил стрельбу, «периодически заходил, ходил из комнаты на кухню», «вставлял пару фраз и уходил обратно». Оружие, как предполагает собеседница портала, находилось в большой комнате, в которой никого не было.

В какой-то момент хозяин квартиры в очередной раз вышел к гостям и сказал: «А теперь мы, ребята, поиграем». Сначала выстрелил в девушку [она погибла], затем — в парня, который замертво упал на выжившую гостью. «Дмитрий сделал еще один выстрел, когда они уже упали. Видимо, он подумал, что она тоже мертвая. Потому что лежала она неподвижно, вся в крови», — рассказала Александра.

После этого прозвучало еще три выстрела. Девушка слышала шорохи в квартире, поэтому лежала и боялась пошевелиться. Нашла телефон и стала писать друзьям. Позже оказалось, что шорохи исходили от ее раненой подруги. Сейчас она находится в больнице, а уцелевший подросток, по признанию сестры, — на грани нервного срыва.

О стрельбе с четырьмя погибшими в одной из квартир Орджоникидзевском районе Екатеринбурга стало известно 7 ноября. Хозяин квартиры выстрелил из карабина «Сайга» в своих гостей [двое мужчин и одна девушка погибли], а затем свел счеты с жизнью.