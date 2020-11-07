Экстрасенсы разгадали тайну семейного проклятья свердловчанки

Экстрасенсы назвали разные версии происходящего Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участники 21 сезона шоу «Битва экстрасенсов» попробовали разгадать тайну таинственных смертей в семье свердловчанки Ольги Ольгиной. Однако у каждого экстрасенса возникли свои версии.

В семье Ольги Ольгиной из Кушвы (Свердловская область) умирают все мужчины. Трагическая смерть их настигает уже 30 лет. При этом женщины в семье часто попадают под машины. С этой проблемой свердловчанка обратилась за помощью экстрасенсов. Экстрасенсам в начале испытания показали шесть фотографий. На пяти из них были погибшие мужчины из этой семьи, а шестая фотография была составлена нейросетью.

Экстрасенс Олег Шепс сразу угадал, кто на представленных фотографиях не из этой семьи. Он посчитал, что главу семьи прокляла цыганка. Проклятие действовало, потому что все мужчины в семье верили в него.

Шаман Максим Федоров также сразу вычислил, чья фотография лишняя. По его словам, причина смертей в семье жительницы Кушвы — проживание в плохом с энергетической точки зрения месте. Ольга Ольгина и ее сестра подтвердили, что их семье пришлось уехать в глухую деревню из-за того, что в Екатеринбурге ее обманул риелтор.

Ведьма Марьяна Романова подтвердила свои способности тем, что также угадала лишнее фото. По ее мнению, все началось с проклятья-приворота: бабушка сестер приворожила их отца к своей дочери. Женщины были в шоке: они сказали, что после этого шоу поверили в экстрасенсов.

Однако одна из участниц шоу — Ирина Игнатенко — нашла погибших людей, но не смогла определить, что одно из фото сгенерировано нейросетью. Экстрасенс смогла «прочитать» его прошлое и определить дальнейшую судьбу.