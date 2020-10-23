Экстрасенсы выяснят, почему в семье свердловчанки умирают мужчины Фото: страница телешоу «Битва экстрасенсов» в Facebook

Участники шоу «Битва экстрасенсов» канала ТНТ будут выяснять, почему умирают мужчины в семье Ольги Ольгиной из города Кушва (Свердловская область). В ее семье умирают мужчины.

«Эмоции переполняют. Шесть лет ждала, а может и больше. Вот и дождалась. Билеты уже на руках», — приводит слова Ольгиной портал «Кушва-онлайн». Эфир выйдет 7 ноября.

В семье Ольгиной мужчины умирают, а женщины попадают под машины. Это продолжается уже 30 лет. Ольга со своими сестрами поедет в Москву к экстрасенсам, чтобы разобраться в трагических случайностях.

Новый, 21-й, сезон «Битвы экстрасенсов» стартовал 26 сентября. Одним из его участников стал ювелир из Перми Михаил Исаков, который потерял зрение в семь лет, но после, по его словам, чудом прозрел и стал видеть нематериальные сущности.