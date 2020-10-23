23 октября 2020

Свердловчанка проведет испытание для экстрасенсов. В ее семье трагически умирают все мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва экстрасенсов, макаров александр, башаров марат, битва экстрасенсов, передача на тнт, сафронов сергей
Экстрасенсы выяснят, почему в семье свердловчанки умирают мужчины Фото: страница телешоу «Битва экстрасенсов» в Facebook

Участники шоу «Битва экстрасенсов» канала ТНТ будут выяснять, почему умирают мужчины в семье Ольги Ольгиной из города Кушва (Свердловская область). В ее семье умирают мужчины.

«Эмоции переполняют. Шесть лет ждала, а может и больше. Вот и дождалась. Билеты уже на руках», — приводит слова Ольгиной портал «Кушва-онлайн». Эфир выйдет 7 ноября.

В семье Ольгиной мужчины умирают, а женщины попадают под машины. Это продолжается уже 30 лет. Ольга со своими сестрами поедет в Москву к экстрасенсам, чтобы разобраться в трагических случайностях.

Новый, 21-й, сезон «Битвы экстрасенсов» стартовал 26 сентября. Одним из его участников стал ювелир из Перми Михаил Исаков, который потерял зрение в семь лет, но после, по его словам, чудом прозрел и стал видеть нематериальные сущности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...