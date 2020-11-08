В столице ХМАО тест на коронавирус стоит как ужин в ресторане

URA.RU проанализировало стоимость платных тестов на коронавирус (ПЦР) в частных и бюджетных поликлиниках ХМАО. Дешевле всего их можно пройти в Ханты-Мансийске, где средняя стоимость составляет 2 тыс. 30 рублей, что равняется среднему чек на ужин из двух — трёх человек в ресторанах ХМАО. Самые дорогие тесты в Нефтеюганске — 3 тыс. 50 рублей. Информация получена из открытых источников.
«Средняя стоимость анализа ПЦР в Ханты-Мансийске 2 тыс. 30 рублей, в Сургуте — 2 тыс. 245 рублей. 2 тыс. 671 рубль в Нижневартовске, в Советском 2 тыс. 270 рублей. В Мегионе 2 тыс. 525 рублей, а самая высокая цена в Нефтеюганске 3 тыс. 50 рублей», — передает корреспондент URA.RU.
В ресторанах ХМАО средний чек на ужин из двух — трёх человек без алкоголя стоит примерно две тысячи. На заседании областной думы вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов объяснил: «Разница в цене может быть обусловлена разными тест-системами. Если говорить о ПЦР, то он может использоваться с различными расходными материалами».
Ранее URA.RU писало, что оппозиционеры депутаты обвинили медиков ХМАО в отказе делать бесплатные тесты на COVID. Однако окружные чиновники опровергли претензии парламентариев.
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