Reuters: Россия выйдет из ОПЕК+ из-за победы Байдена

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В ОПЕК считают, что Джо Байден создаст проблемы для нефтяной отрасли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Победа Джозефа Байдена на президентских выборах в США приведет к тому, что Россия покинет ОПЕК+. Такими ожиданиями поделились близкие к организации источники с Reuters.

«Существует риск того, что Россия выйдет из сделки ОПЕК+, что означает срыв соглашения [о сокращении добычи нефти], поскольку именно [президент США Дональд] Трамп привлек Москву к участию», — приводит слова источника Reuters. Там напомнили, что Байден неоднократно называл Россию глобальной угрозой для США.

Кроме того, в ОПЕК опасаются, что американские санкции на экспорт иранской нефти могут быть пересмотрены. Это, отметил источник, приведет к увеличению избыточного предложения и очередному падению цен на нефть.

В апреле 2020 года крупнейшие нефтедобывающие страны (ОПЕК+) подписали соглашение о сокращении добычи нефти. В соглашении указано, что с 1 мая и до конца июня добыча нефти будет сокращена на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович выразил мнение, что Россия может разорвать отношения с ОПЕК+, так как позиции России в нефтяном бизнесе не хуже, чем у других экспортеров, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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