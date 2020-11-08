Reuters: Россия выйдет из ОПЕК+ из-за победы Байдена

Победа Джозефа Байдена на президентских выборах в США приведет к тому, что Россия покинет ОПЕК+. Такими ожиданиями поделились близкие к организации источники с Reuters.
«Существует риск того, что Россия выйдет из сделки ОПЕК+, что означает срыв соглашения [о сокращении добычи нефти], поскольку именно [президент США Дональд] Трамп привлек Москву к участию», — приводит слова источника Reuters. Там напомнили, что Байден неоднократно называл Россию глобальной угрозой для США.
Кроме того, в ОПЕК опасаются, что американские санкции на экспорт иранской нефти могут быть пересмотрены. Это, отметил источник, приведет к увеличению избыточного предложения и очередному падению цен на нефть.
В апреле 2020 года крупнейшие нефтедобывающие страны (ОПЕК+) подписали соглашение о сокращении добычи нефти. В соглашении указано, что с 1 мая и до конца июня добыча нефти будет сокращена на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович выразил мнение, что Россия может разорвать отношения с ОПЕК+, так как позиции России в нефтяном бизнесе не хуже, чем у других экспортеров, пишет «Царьград».
Подписывайтесь на URA.RU в