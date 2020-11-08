Врач назвал главные причины инсульта у детей

Инсульт у детей может возникнуть из-за малого веса, незрелости или генетических заболеваний. Об этом заявила врач-невролог Инна Щедеркина.
«Инсульт в некоторых случаях возникает из-за малого веса и незрелости», — передает агентство Nation News со ссылкой на Щедеркину. Также инсульт у детей может возникнуть из-за генетических аномалий, добавила она.
Щедеркина подчеркнула, что врачи могут выявить нарушения и вовремя назначить профилактику. По ее словам, при предрасположенности к инсульту помогает терапия с витаминами группы B. Благодаря этому снижается вероятность образования тромбов в крови.
Ранее ученые установили связь между инсультом и коронавирусом. Переболевшие COVID-19 в шесть раз чаще сталкиваются с нарушением кровообращения в мозге, чем остальные, передает «
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