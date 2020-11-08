В ОАЭ отменили наказание за алкоголь, внебрачные связи и суицид

Власти ОАЭ изменили гражданское и головное законодательство Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) внесут поправки к нормам исламского права, которые позволят жителям страны покупать и употреблять алкоголь, сожительствовать вне брака, а также не отвечать перед законом за попытку суицида. Об этом сообщило проправительственное издание The National и агентство WAM.

Анонсированные изменения коснутся уголовной и гражданской сфер права и призваны «консолидировать принципы толерантности в ОАЭ». Поправки, по данным местных СМИ, уже вступили в силу, но власти страны не публиковали никаких указов и постановлений.

«В семи эмиратах будет декриминализована продажа алкоголя, а также потребление и хранение спиртосодержащих напитков лицами старше 21 года. Сейчас продажа алкоголя в стране ограничена специальными лицензиями, измененное законодательство предположительно позволит свободно потреблять пиво и крепкие напитки всем, включая последователей ислама», — пишет «Новая газета» со ссылкой материалы изданий.

Более того, поправки декриминализуют сожительство пар вне брака. Власти как правило не преследуют за это иностранцев, однако угроза наказания была. Для экспатских пар бракоразводный процесс и раздел имущества теперь будут производиться в соответствии с нормами гражданского права, а не шариата.

Также изменения отменяют уголовное наказание за попытки самоубийства и, наоборот, вводят ответственность за «убийства чести». До сих пор расправа над родственниками (чаще — женского пола) не считалась преступлением, если действия убитого порочили честь семьи. Теперь подобные деяния будут расцениваться как убийств или попытка убийства.