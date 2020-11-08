08 ноября 2020

Россиян предупредили об ускорении роста цен до конца года

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До конца года в РФ может ускориться рост цен Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

До конца 2020 года в России могут увеличиться темпы роста цен. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь этого года.

«До конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения — 4%, цены в октябре — декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2-0,3% в месяц», — приводит ТАСС выдержку из документа.

По данным ведомства, услуги по итогам девяти месяцев подорожали на 2,35%. Цифра формировалась на фоне низкого спроса в условиях коронавирусных ограничений на работу предприятий сферы услуг. Что касается общей инфляции, по итогам третьего квартала рост цен в годовом выражении превысил прогнозное значение в 3% и составил 3,67%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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