Россиян предупредили об ускорении роста цен до конца года

До конца 2020 года в России могут увеличиться темпы роста цен. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь этого года.
«До конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения — 4%, цены в октябре — декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2-0,3% в месяц», — приводит ТАСС выдержку из документа.
По данным ведомства, услуги по итогам девяти месяцев подорожали на 2,35%. Цифра формировалась на фоне низкого спроса в условиях коронавирусных ограничений на работу предприятий сферы услуг. Что касается общей инфляции, по итогам третьего квартала рост цен в годовом выражении превысил прогнозное значение в 3% и составил 3,67%.
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