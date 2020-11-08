Власти определились, кого в России считать молодежью

Россиян будут считать молодыми до 35 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Молодежный возраст в РФ собираются закрепить специальным законом. Молодыми людьми будут считаться граждане с 14 до 35 лет.

Проект закона «О молодежной политике в РФ» Госдума должна рассмотреть 24 ноября, пишет газета «Известия». Депутаты готовы единогласно поддержать документ, который определит в федеральном законодательстве такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения». «Там определены многие ключевые понятия, которые будут регламентировать жизнь молодых людей», — рассказал глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Депутат уточнил, что 35 лет — это максимальный возраст, который возможно подвести под критерии молодежи. Теперь все лица с 14 до 35 лет смогут получить определенные льготы, положенные им по статусу. В частности, семьи могут подавать заявки на компенсацию по покупке жилья на три года позже (ранее срок был ограничен 32 годами одного из супругов).

Между тем в Общественной палате обеспокоены тем, что новые возрастные рамки внесут путаницу в статус детей, которыми, согласно Семейному кодексу, считаются россияне до 18 лет. В связи с этим специалисты предлагают прописать в законе возрастные группы.

По действующему законодательству молодежью считаются граждане от 14 до 30 лет, сообщает агентство Nation News. Как ранее писало URA.RU, если закон будет принят, то молодежи в России станет больше на 12,7 млн человек. В стране численность молодых граждан достигнет 41 млн человек.