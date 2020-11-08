08 ноября 2020

Мишустина попросили ввести ограничения для таксистов-мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробки в городе. Москва, машины, такси, пробки, автомобильное движение, трафик, яндекс такси, автомобили, автотранспорт, ситимобил
Правительству РФ предложили не разрешать мигрантам работать в такси в статусе самозанятых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили разрешать работать в такси на условиях самозанятости только гражданам России, а иностранцев допускать к работе в этой сфере только в статусе индивидуальных предпринимателей. Под соответствующим обращением подписались мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также главы Московской и Ленинградской областей Александр Воробьев и Александр Дрозденко.

Предложение направлено в правительство России в рамках обсуждения законопроекта о такси, который сейчас дорабатывается ко второму чтению в Госдуме. В документ внесена норма, которая позволяет работать таксистами самозанятым. Сейчас самозанятость нельзя использовать для перевозок в такси без ИП.

«С целью обеспечения доступности данного вида деятельности, в том числе для граждан, потерявших работу, легализации теневого бизнеса <…> считаем целесообразным на данном этапе допустить к осуществлению перевозок легковым такси [в качестве самозанятых] физических лиц, являющихся гражданами РФ. Оставив для иностранных граждан действующий порядок допуска к осуществлению перевозок в статусе индивидуальных предпринимателей или юрлиц», — приводит газета «Ведомости» выдержку из обращения.

Свою идею главы четырех регионов объясняют тем, что иностранцы постепенно вытесняют граждан РФ с рынка такси и их доля среди водителей уже превысила 50%. Если мигрантам разрешить работать в статусе самозанятых, это повлечет за собой «лишь обеспечение занятости для лиц, не являющихся гражданами РФ, и создание соответствующих проблем для регионов».

Также авторы письма Михаилу Мишустину просят разрешить регионам устанавливать максимальное количество автомобилей такси и обязать службы заказа открывать филиалы в областях присутствия. Это может повысить конкуренцию, качество услуг и контроль безопасности перевозок.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...