Мишустина попросили ввести ограничения для таксистов-мигрантов

Правительству РФ предложили не разрешать мигрантам работать в такси в статусе самозанятых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили разрешать работать в такси на условиях самозанятости только гражданам России, а иностранцев допускать к работе в этой сфере только в статусе индивидуальных предпринимателей. Под соответствующим обращением подписались мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также главы Московской и Ленинградской областей Александр Воробьев и Александр Дрозденко.

Предложение направлено в правительство России в рамках обсуждения законопроекта о такси, который сейчас дорабатывается ко второму чтению в Госдуме. В документ внесена норма, которая позволяет работать таксистами самозанятым. Сейчас самозанятость нельзя использовать для перевозок в такси без ИП.

«С целью обеспечения доступности данного вида деятельности, в том числе для граждан, потерявших работу, легализации теневого бизнеса <…> считаем целесообразным на данном этапе допустить к осуществлению перевозок легковым такси [в качестве самозанятых] физических лиц, являющихся гражданами РФ. Оставив для иностранных граждан действующий порядок допуска к осуществлению перевозок в статусе индивидуальных предпринимателей или юрлиц», — приводит газета «Ведомости» выдержку из обращения.

Свою идею главы четырех регионов объясняют тем, что иностранцы постепенно вытесняют граждан РФ с рынка такси и их доля среди водителей уже превысила 50%. Если мигрантам разрешить работать в статусе самозанятых, это повлечет за собой «лишь обеспечение занятости для лиц, не являющихся гражданами РФ, и создание соответствующих проблем для регионов».

Также авторы письма Михаилу Мишустину просят разрешить регионам устанавливать максимальное количество автомобилей такси и обязать службы заказа открывать филиалы в областях присутствия. Это может повысить конкуренцию, качество услуг и контроль безопасности перевозок.