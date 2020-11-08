Илья Резник собирается отсудить у детских садов сотни млн рублей

На утренниках в детских садах отказались от песен Ильи Резника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поэт-песенник Илья Резник пытается отсудить у сети детсадов 180 миллионов рублей за использование в названии учреждений словосочетания «Маленькая страна». Автор утверждает, что слова из популярной песни закреплены за ним, использовать их можно только с его разрешения и за соответствующее вознаграждение.

Резник считает, что за исполнение на утренниках песни «Маленькая страна», которую с 1993 года поет Наташа Королева, детские сады должны отчислять ему гонорар. Впрочем, не только за песни. Несколько лет назад Резник подал в суд на создателей сети детских садов. которые назывались «Маленькая страна», пишет «Комсомольская правда».

«С каждого садика Резник и его юристы требовали по три млн рублей. У нас в сети 60 садов. То есть они хотели 180 миллионов», — рассказали газете предприниматели Алина и Олег Будивские, которые основали сеть образовательных учреждений. Они уточнили, что все семь судов представители Резника тогда проиграли. А 3 сентября 2019 года Роспатент снял с товарного знака «Маленькая страна» защиту в области дошкольного образования. За Резником осталось использование торговой марки в области развлечения и музыки.

Однако этим летом предприниматели получили постановление о возбуждении уголовного дела. Им предъявили обвинение по статье 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Ущерб, который прописан в материалах дела — 180 млн рублей. «Никогда в России конфликты подобного рода не переходили в уголовную плоскость. По этой статье возбуждают уголовные дела лишь в случае контрафакта», — отметил адвокат семьи Будивских Владимир Комаров. Теперь обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы и выплата компенсации поэту.

Сам Резник и его окружение комментировать уголовное дело отказываются. Между тем, как пишет газета, музыкальные работники в детских садах, знающие о таком деле, на всякий случай не включают популярную песню поэта в сценарий утренников.