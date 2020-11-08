Россияне стали чаще умирать

В январе—июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Естественная убыль населения в России в период с января по июль 2020 года увеличилась более чем на 30% и составила 316,3 тысяч человек, следует из отчета Счетной палаты РФ. Таким образом, в стране пятый год сокращается население.

«В январе—июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года — в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5 — 2,4 раза», — говорится в документе. За первое полугодие число родившихся россиян составило 811,7 тысячи человек — это на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Во время карантинных ограничений миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 20,6%.

Кроме этого, во время экономического кризиса сократилась численность экономически занятых россиян. В 2020 году она уменьшилась почти на 1.6 миллиона человек и составляет сейчас 70,5 миллионов. В сентябре уровень безработицы достиг максимума с 2012 года — 6,3%. Всего в стране 4,3 миллиона безработных граждан.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над формированием индивидуальных программ поддержки регионов РФ с высокой убылью населения, пишут «Дни.ру». Речь идет о поддержке здравоохранения и семей. По прогнозам правительства России, население страны уже до 2024 года может уменьшиться на 1,2 миллиона человек. Также кабмин ожидает, что к 2030 году вдвое снизится доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума, то есть до 6,5%, пишет сайт Vse42.ru.