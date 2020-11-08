Медицинские документы россиян станут электронными

Медицинские документы могут стать электронными уже к 2022 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все медицинские документы планируется оцифровать в течение года с небольшим. Затем россияне смогут получить к ним доступ на едином сервисе «Мое здоровье».

«Рассчитываем, что в 2022 году мы будем иметь весь набор необходимых цифровых документов, которые будут доступны пациенту в его личном кабинете», — заявил в интервью «Российской газете» замминистра здравоохранения Павел Пугачев. А уже в следующем году на портале «Госуслуги» появится бесплатный сервис по предоставлению телемедицинских консультаций, однако только для жителей пилотных регионов.

Ограничение на удаленную постановку диагноза могут отменить, отметил замминистра. Человек сможет приходить на очный прием сразу с результатами исследований, полученными по итогам дистанционного мониторинга. Это значительно сократить время посещения поликлиник и позволит назначать лечение пациенту уже на первом приёме у доктора.

Паспорт гражданина РФ также станет электронным, пишет RT. Он будет представлять собой ID-карточку с чипом. Документ будет содержать все данные о человеке, включая биометрические, и электронную подпись