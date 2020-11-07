07 ноября 2020

Глава Гознака раскрыл, каким будет электронный паспорт в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство россиян не готово перейти на электронные документы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Электронный паспорт гражданина РФ будет представлять собой ID-карточку с чипом. Документ будет содержать все данные о человеке, включая биометрические, и электронную подпись, рассказал глава Госзнака Аркадий Ткачук.

«Это позволит человеку выполнять все необходимые функции и в электронной, и в физической среде, не прибегая к другим средствам электронной идентификации и подписания документов», — рассказал Ткачук в интервью «Российской газете» К ID-карте может быть подключено мобильное приложение, однако его функционал еще не определен.

Сейчас активно обсуждается вопрос с чипом, встроенным в электронный паспорт. «Пока до конца не ясно, какие задачи должен решать чип, как именно он должен взаимодействовать с инфраструктурой применения», — пояснил Ткачук.

Прототип электронного паспорта был представлен еще в прошлом году, однако пандемия затормозила проект. Большинство россиян (84%) не готовы пока что переходить на электронные документы, пишет «Пятый канал». Больше всего люди боятся, что личные сведения станут известны посторонним и даже будут использованы для совершения преступлений. Приложение «Мобильный идентификатор» для электронного паспорта уже создано и проходит сертификацию, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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