08 ноября 2020

В России назвали причину появления ложных тестов на коронавирус

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Тесты показывают ошибочные результаты из-за неправильно взятого материала или ошибок в поведении пациентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ложноотрицательные результаты тестов на коронавирус могут появится в результате ошибок медработников или поведения пациентов. Из-за этого появляются 40% ошибочных тестов.

«При взятии пробы врачи не касаются щек, языка, десен и губ, не собирают слюну», — объяснили в пресс-службе лаборатории «Гемотест» РБК. Сотрудники клиники пояснили, что медицинский работник должен сначала обработать антисептиком руки в перчатках, затем расстелить на столе салфетку, на правую сторону которой кладется отработанный расходный материал, на левую — неиспользованный. После он должен надеть вторую нестерильную пару перчаток поверх стерильной и собрать зондом биоматериал, прижимая язык пациента стерильным шпателем.

При этом сотрудники «Гемотеста» считают, что риск ложноотрицательного результата выше, когда человек использует наборы для самостоятельного взятия биоматериала. В такой ситуации на зонд может попасть недостаточное количество клеток. «Это может произойти как из-за неправильно выбранной точки для взятия клеток, так и из-за кашля или рвотного рефлекса — естественной реакции на раздражение задней поверхности глотки, которая нарушит процедуру», — отметили в пресс-службе «Гемотеста».

Ошибкой со стороны пациента будет являться употребление пищи или напитков перед взятием материала. Минимум за час не рекомендуется также чистить зубы, полоскать рот, использовать жевательную резинку и курить.

«С течением времени после первых клинических симптомов вероятность обнаружения вируса снижается вплоть до неопределяемого уровня», — сообщили РБК в пресс-службе «Инвитро». Поэтому для максимально точного результата необходимо сдавать тест как можно быстрее после выявления симптомов.

Ранее сообщалось, что порядка 30-40% тестов на коронавирус могут оказаться ошибочными и давать ложноотрицательный результат, пишет «Национальная служба новостей». Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев пояснил, что это происходит из-за проблем во взятии материала, приводит его слова «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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