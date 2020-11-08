Выяснилось, как дома можно очистить деньги от коронавируса

Наличные деньги проходят «карантин» и обеззараживание перед повторным выпуском в оборот Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Банкноты можно очистить от вирусов и бактерий даже в домашних условиях. Для этого не нужно прибегать к глажке купюр, как советовали некоторые.

«Гладить купюры утюгом я не вижу смысла, поскольку от этого бумага становится хрупкой и ломкой. Если человек уж очень всего боится, то он может опрыскать деньги спиртом и дать им полежать 10 минут, пока спирт высохнет», — рассказал в интервью радио «Sputnik» эксперт Союза бонистов Роман Леонов. Для удобства использования этого метода он посоветовал налить чистый спирт в пульверизатор.

В банках при этом регулярно обеззараживают банкноты и оставляют их на «карантине» перед возвратом в обращение. «Порядка 25 дней они лежат в хранилищах. За этот срок вирус на бумаге, по данным вирусологов, умирает», — объяснил Романов.

Ранее Центробанк рекомендовал кредитным организациям ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах для предотвращения распространения коронавируса. Однако россияне перестали бояться заразиться коронавирусом через деньги. После снятия ограничительных мер банки отметили восстановление спроса на наличные в банкоматах.