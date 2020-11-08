08 ноября 2020

Названы причины тяжелого течения коронавируса

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Качество питания влияет на тяжесть течения коронавирса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Человек перенесет коронавирус в более тяжелой степени, если его питание неполноценно. Такое мнение высказал в беседе с URA.RU член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

Ранее ученые выявили связь нехватки витамина D и течения коронавируса. Нехватка этого витамина может быть причиной более тяжёлого течения заболевания, пишет RT. Это — доминирующий фактор риска. К такому выводу пришли британские врачи, изложив свои результаты в газете Express.

«Нехватка незаменимых аминокислот, солей ряда металлов (цинк, магний, калий, кальций и т. д.), ДНК и РНК, витаминов приводит к тому, что организм работает ненормально. Когда он работает ненормально, тогда и течение всех заболеваний будет тяжелее, чем в случае сбалансированного питания», — считает Нетесов. Нехватка витаминов и других вышеуказанных компонентов в еде, как отметил ученый, приводит к ухудшению работы пищеварительной, энергетической и многих других систем организма. И тогда он начинает плохо справляться с инфекциями и их последствиями в виде разрушенных клеток, пораженных вирусами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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