Проблема «повторных» ДТП актуальна только для Москвы и Санкт-Петербурга, считает автоэксперт Кирилл Форманчук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проблема так называемых «повторных» ДТП, то есть наездов во время оформления аварий, актуальна только для Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому возможные изменения правил регистрации мелких ДТП не затронут большинство водителей России, сообщил в беседе с URA.RU председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук.

Ранее сообщалось, что власти Москвы добиваются внесения изменений в ПДД при оформлении мелких аварий. Они будут инициированы в случае, если число «повторных» аварий при оформлении ДТП превысит 10%. «Изменение порядка оформления ДТП оправдано в Москве и Санкт-Петербурге. На дорогах, где идет бесперебойное движение на большой скорости, пока водители думают, что им делать, в них кто-то влетает. Эти ДТП там регулярно происходят», — сказал автоэксперт.

Однако изменения все равно могут быть бесполезными, продолжил Форманчук. «В США на магистрали водитель должен убрать машину с дороги на обочину. Но там другой порядок возмещения страховыми компаниями. В России человеку придется оформлять ДТП, водители не смогут никуда уехать», — добавил собеседник. В этом случае помогла бы регистрация аварии по европротоколу без участия ГИБДД, который действует в России с 1 ноября. Однако он актуален только для владельцев ОСАГО, а сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей, напомнил Форманчук. По его словам, единственный выход — исключить это требование из закона.