Памфилова призвала Путина ввести новые школьные каникулы

Председатель ЦИК Элла Памфилова выступила с новой инициативой. Она предложила президенту Росси Владимиру Путину предусмотреть единую каникулярную неделю во всех образовательных учреждениях на период многодневного голосования.
«Президент меня услышал и дал соответствующее поручение, чтобы с привлечением законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств рассмотрели все возможные варианты, выбрав оптимальный», — приводит слова Памфиловой ТАСС. Она связала это с высокой вероятностью проведения трехдневного голосования на предстоящих выборах.
Памфилова обосновала свое предложение тем, что большое количество учителей задействовано в избирательной комиссии. Школьникам также неудобно проводить эти дни в школе, так как большинство из них отданы под участки для голосования.
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