08 ноября 2020

Памфилова призвала Путина ввести новые школьные каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники могу уйти на каникулы на предстоящих выборах Фото: сайт президента России kremlin.ru

Председатель ЦИК Элла Памфилова выступила с новой инициативой. Она предложила президенту Росси Владимиру Путину предусмотреть единую каникулярную неделю во всех образовательных учреждениях на период многодневного голосования.

«Президент меня услышал и дал соответствующее поручение, чтобы с привлечением законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств рассмотрели все возможные варианты, выбрав оптимальный», — приводит слова Памфиловой ТАСС. Она связала это с высокой вероятностью проведения трехдневного голосования на предстоящих выборах.

Памфилова обосновала свое предложение тем, что большое количество учителей задействовано в избирательной комиссии. Школьникам также неудобно проводить эти дни в школе, так как большинство из них отданы под участки для голосования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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