В ХМАО побили антирекорд по заражению коронавирусом

В ХМАО за сутки коронавирусом заразилось 203 человека, это самое высокое значение за прошедший месяц. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 203 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах. Состояние 140 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 91,99%», — сообщают в оперштабе. Так распределилось число заболевших по городам и районам:
- Сургут — 57;
- Ханты-Мансийск — 21;
- Урай — 19;
- Нефтеюганск — 17;
- Нижневартовск — 12;
- Нягань — 12;
- Советский район — 11;
- Когалым — 8;
- Сургутский район — 8;
- Нефтеюганский район — 6;
- Ханты-Мансийский район — 6;
- Березовский район — 5;
- Мегион — 4;
- Кондинский район — 4;
- Радужный — 3;
- Нижневартовский район — 3;
- Октябрьский район — 3;
- Лангепас — 2;
- Белоярский район — 2.
На момент выявления у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 78 зафиксирована пневмония, у 14 человек — бессимптомное течение болезни. Коэффициент распространения инфекции — 1,03. За весь период пандемии от COVID-19 в округе умер 281 человек. За сутки излечились 78 человек, за весь период пандемии — 25 056 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО смертность от коронавируса вернулась к прежним показателям — три смерти за сутки. Однако сегодня, по обновленным данным, умерло четыре человека.
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