08 ноября 2020
07 ноября 2020
06 ноября 2020

В ХМАО побили антирекорд по заражению коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО пройдена отметка в 200 человек, заразившихся коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО за сутки коронавирусом заразилось 203 человека, это самое высокое значение за прошедший месяц. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 203 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах. Состояние 140 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 91,99%», — сообщают в оперштабе. Так распределилось число заболевших по городам и районам:

  • Сургут — 57;
  • Ханты-Мансийск — 21;
  • Урай — 19;
  • Нефтеюганск — 17;
  • Нижневартовск — 12;
  • Нягань — 12;
  • Советский район — 11;
  • Когалым — 8;
  • Сургутский район — 8;
  • Нефтеюганский район — 6;
  • Ханты-Мансийский район — 6;
  • Березовский район — 5;
  • Мегион — 4;
  • Кондинский район — 4;
  • Радужный — 3;
  • Нижневартовский район — 3;
  • Октябрьский район — 3;
  • Лангепас — 2;
  • Белоярский район — 2.

На момент выявления у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 78 зафиксирована пневмония, у 14 человек — бессимптомное течение болезни. Коэффициент распространения инфекции — 1,03. За весь период пандемии от COVID-19 в округе умер 281 человек. За сутки излечились 78 человек, за весь период пандемии — 25 056 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО смертность от коронавируса вернулась к прежним показателям — три смерти за сутки. Однако сегодня, по обновленным данным, умерло четыре человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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