Турция предложила России сотрудничать по Карабаху

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Страны могут создать совместную рабочую группу для урегулирования конфликта Фото: Официальный сайт Президента РФ
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган предлагает президенту России Владимиру Путину объединиться для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает источник в дипломатических кругах Турции.

«Предложил Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе», — пишет ТАСС со ссылкой на CNN-turk.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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