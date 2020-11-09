Турция предложила России сотрудничать по Карабаху

Страны могут создать совместную рабочую группу для урегулирования конфликта Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган предлагает президенту России Владимиру Путину объединиться для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает источник в дипломатических кругах Турции.

«Предложил Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе», — пишет ТАСС со ссылкой на CNN-turk.

Новость дополняется.