Богдан Зарипов попал в ИК 53 общего режима газета «Золотая горка», Березовский

Двух подростков, убивших 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова из Березовского Свердловской области в августе 2018 года, перевели в исправительные учреждения для взрослых. Богдану Зарипову и Константину Кудленку недавно исполнилось по 18 лет.

О том, что осужденные покинули Кировградскую воспитательную колонию для несовершеннолетних, рассказал URA.RU источник в пенитенциарной системе. Он отметил, что один из фигурантов убийства отправился в колонию общего режима. «Зарипов в Верхотурье, Кудленок где-то в Ярославской области», — подтвердила информацию мама убитого Елена Рудакова. По ее словам, Зарипов оказался в колонии № 53 в Верхотурском районе. Судя по официальным данным, это колония общего режима для впервые отбывающих наказание.

Константин Кудленок (в центре) на момент приговора за групповое убийство уже отбывал срок за угоны авто Фото: Олег Манваров, газета «Золотая горка»

В пресс-службе свердловского ГУФСИН сообщили, что не комментируют перемещения осужденных по исправительным учреждениям. «Если возраст позволяет переводить, то перевод осуществляется. Стоит отметить, что [осужденных] подростков содержат в колониях не до того времени когда им исполняется 18 лет, а вплоть до 21 года. Если подросток за убийство отбывает наказание, то его переводят в колонию общего режима для впервые осужденных, даже если подросток-рецидивист», — сообщил URA.RU Александр Левченко, начальник пресс-службы свердловского ГУФСИН.

В августе 2018 года четверо подростков 14-16 лет заманили за гаражи и ради развлечения забили до смерти инвалида Дмитрия Рудакова. Приговором березовского суда они получили до девяти лет колонии каждый. Сцену убийства снимала на видео 13-летняя девочка, а потом хвасталась видеозаписью перед друзьями. Ее отправили в спецшколу.