Двух подростков, убивших 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова из Березовского Свердловской области в августе 2018 года, перевели в исправительные учреждения для взрослых. Богдану Зарипову и Константину Кудленку недавно исполнилось по 18 лет.
О том, что осужденные покинули Кировградскую воспитательную колонию для несовершеннолетних, рассказал URA.RU источник в пенитенциарной системе. Он отметил, что один из фигурантов убийства отправился в колонию общего режима. «Зарипов в Верхотурье, Кудленок где-то в Ярославской области», — подтвердила информацию мама убитого Елена Рудакова. По ее словам, Зарипов оказался в колонии № 53 в Верхотурском районе. Судя по официальным данным, это колония общего режима для впервые отбывающих наказание.
В пресс-службе свердловского ГУФСИН сообщили, что не комментируют перемещения осужденных по исправительным учреждениям. «Если возраст позволяет переводить, то перевод осуществляется. Стоит отметить, что [осужденных] подростков содержат в колониях не до того времени когда им исполняется 18 лет, а вплоть до 21 года. Если подросток за убийство отбывает наказание, то его переводят в колонию общего режима для впервые осужденных, даже если подросток-рецидивист», — сообщил URA.RU Александр Левченко, начальник пресс-службы свердловского ГУФСИН.
В августе 2018 года четверо подростков 14-16 лет заманили за гаражи и ради развлечения забили до смерти инвалида Дмитрия Рудакова. Приговором березовского суда они получили до девяти лет колонии каждый. Сцену убийства снимала на видео 13-летняя девочка, а потом хвасталась видеозаписью перед друзьями. Ее отправили в спецшколу.
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