В ЯНАО резко выросло число больных коронавирусом в тяжелой форме

В больницах находятся 1699 человек с COVID и пневмониями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом в тяжелой форме в ЯНАО за сутки достигло показателя в 67 человек, говорится в сообщении окружного оперативного штаба от 9 ноября. Всего в больницах округа остаются 1699 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями.

«За сутки выявлено 18 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период — 4 438), — говорится в сообщении оперштаба. — 175 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период — 17 810)». 1699 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, из них 67 — в тяжелом состоянии, 1 — в крайне тяжелом, 20 требуется поддержка ИВЛ.

Всего за сутки выздоровели 58 человек. За весь период пандемии этот показатель составил 15 407 случаев.

Наибольшее число заболевших -жители Ноябрьска (26 новых случаев). На втором месте находится Надымский район — там за сутки зафиксировно 20 заболевших. Третье место делят Салехард и Пуровский район — по 19 заболевших. Среди вахтовиков из других регионов выявлено 18 новых случаев

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 декабря, в связи с чем в регионе действует ряд запретов и ограничений. В минувшие выходные власти Ямала приняли решение о частичном переводе школьников на дистант — учиться удаленно будут школьники с 6 по 11 класс.